بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 6 فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سوهاج البحر الأحمر، عند علامة الكيلو 90 دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى السريع "سوهاج - البحر الأحمر" بالكيلو 90 دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز أخميم بنقابة سيارة ميكروباص على جانب الطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة نتج عن الحادث وفاة 2 وإصابة 6 جارٍ نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات المختلفة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.



>