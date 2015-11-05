ضبط مؤذن بالأوقاف أثناء ممارسته الرذيلة بشقة دعارة فى سوهاج

أسفرت جهود ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد أحمد عصام، عن ضبط ربة منزل وشقيقة زوجها أثناء قيام الأولى بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم ثان سوهاج وكرًا لممارسة أعمال الدعارة واستقطاب راغبى المتعة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم الدعارة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد بتردد الأشخاص من راغبى المتعة الحرام على شقة بدائرة قسم ثان سوهاج وممارسة أعمال الدعارة داخل تلك الشقة لقاء مبالغ مالية .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبدالمجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية وقاده الرائد أحمد عصام رئيس قسم مكافحة جرائم الأداب بمديرية أمن سوهاج والنقيب شريف طنطاوى وكيل القسم وأمناء ومخبرين القسم، وتم عمل كمين ومراقبة الموقف إلى أن حضر طالب المتعة الحرام تم تركه حتى قام بالدخول للشقة تمت مداهمة الشقة، وتم ضبط أ ع و42 عامًا يعمل مؤذنًا بالأوقاف ويقيم بدائرة مركز المنشاه داخل الشقة، وبرفقته شيماء ت ع 40 عامًا مالكة الشقة، وأيمان ف ب 28 عامًا زوجة شقيقها.

وبتفتيش المجنى عليها الأولى عثر معها على كروت ميميوى لهواتف محمولة عليها مقاطع جنسية ساخنة تستخدمًا مع الزبائن المترددين على الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1248، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمتين الأولى والثانية 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد لهن فى الميعاد.