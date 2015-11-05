حبس طبيب 4 أيام لاتهامه بإصدار إخطار ولادة لسيدة عاقر فى الخصوص بالقليوبية

أمر أحمد قاسم وكيل نيابة الخصوص برئاسة محمود سعيد رئيس النيابة، بحبس طبيب نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق، وفى واقعة بلاغ ربة منزل بظهور شهادة ميلاد لطفل تحمل اسم نجلتها فى خانة الأم رغم عدم سابقة حمل أو ولادتها طوال حياتها.

كما قررت النيابة استدعاء زوج نجلة الشاكية لسؤاله حول الواقعة وأخذ عينة من الطفل المشار إليه لإجراء تحليل دى ان إيه.

وتبين من التحقيقات أن إخطار الولادة صدر من الطبيب "م.م.أ" بالخصوص فأمرت النيابة باستدعائه فقرر أن الشاكية حضرت له وطلبت منه توليد سيدة قالت إنها ابنتها وعقب الولادة بفترة طلبت منه إخطار الولادة فأصدره فى عدم وجود السيدة التى قام بتوليدها مشيرًا إلى أن الواقعة كانت منذ عامين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 20248 لسنة 2015 إدارى قسم الخصوص، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، ووجهت للطبيب تهمة التزوير بالاشتراك مع زوج ابنة الشاكية، وكلفت أجهزة الأمن بالتحرى عن الواقعة وإجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل والأب والأم المدون اسمهما فى شهادة الميلاد، وضبط وإحضار زوج ابنة الشاكية والمنسوب له اسم الطفل محل الواقعة.