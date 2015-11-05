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تصنيف الفيفا - قبل مواجهة مصر.. تشاد تحقق أفضل قفزة على مستوى العالم

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تصنيف الفيفا - قبل مواجهة مصر.. تشاد تحقق أفضل قفزة على مستوى العالم تصنيف الفيفا - قبل مواجهة مصر.. تشاد تحقق أفضل قفزة على مستوى العالم

ارتقى منتخب تشاد 39 مركزا في ترتيب الفيفا الصادر الخميس ليصبح صاحب أفضل قفزة على مستوى العالم في التصنيف الخاص بشهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأصبحت تشاد في المركز الـ136 بعدما كانت الـ175 في شهر أكتوبر.

وخاضت تشاد 4 مباريات خلال أكتوبر ساهمت في ارتقاءها لهذا المركز فازت في مباراتين ولم تتعادل.

وتأهلت تشاد لمواجهة الفراعنة بعد تغلبها على سيراليون 1-صفر ذهابا وخسارتها 2-1 إيابا في المرحلة الأولى من تصفيات المونديال.

كما أنها تغلبت على مضيفتها الجابون بهدف دون رد في إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين وكانت قد خسرت ذهابا على ملعبها بهدفين دون رد ولم تنجح في بلوغ المسابقة التي ستقام العام المقبل في رواندا.

واحتسب الاتحاد الدولي هاتين المباراتين على أنهما وديتين.

وتحتل تشاد المركز الـ44 على مستوى قارة إفريقيا التي تضم 54 منتخبا.

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