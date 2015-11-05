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عامر حسين لـ في الجول: عقوبة مضاعفة لطارق حامد بسبب ' خطأ لا يحدث من لاعب دولي '

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عامر حسين لـ في الجول: عقوبة مضاعفة لطارق حامد بسبب ' خطأ لا يحدث من لاعب دولي ' عامر حسين لـ في الجول: عقوبة مضاعفة لطارق حامد بسبب ' خطأ لا يحدث من لاعب دولي '

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن عقوبة إضافية للطرد سيتم توقيعها على طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب .

طارق حامد خرج مطرودا في فوز الزمالك على المقاولون العرب بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

بعد الطرد جلس طارق حامد على مقاعد بدلاء الزمالك في مخالفة للوائح.

ولهذا صرح عامر حسين لـFilGoal.com "العقوبة الطبيعية وهي الإيقاف ستنفذ بلا شك".

واستكمل "لكن كذلك سيتم تغريمه ماليا لأنه جلس على مقاعد البدلاء بعد الطرد".

واستفاض "هذا لا يصح أن يحدث من لاعب دولي. وسنوجه خطابا أيضا للجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح".

وأوضح "يجب أن يحفظ الحكم الرابع أن مثل هذه الأشياء من مسؤولياته".

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