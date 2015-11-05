فيديو| صيدلة سوهاج تعقد ورشة عمل للتعريف بجمعية الطلاب

​ن​ظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج؛ ورشة عمل للتعريف بالجمعية العلمية لطلاب الصيدلة، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 بأحد قاعات التدريس بالكلية.

صرح بذلك رئيس الجامعة الدكتور نبيل نور الدين، وأضاف أن الجامعة تحرص علي دعم تلك الورش والكيانات التي من شأنها مساعدة الطلاب والرفع من مستوياتهم ومهاراتهم المختلفة حتى يكونوا على الدرجة المطلوبة للخريجين.

وأوضحت عميد كلية الصيدلة إيمان أبو ضيف، أن الجمعية تمثل فرع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة على مستوى الجمهورية وهو منبثق من الاتحاد العالمي لذات الشأن، مشيرةً إلي أن اعتماد الجمعية كان بشكل رسمي مع بداية العام الدراسي الحالي.

وأكد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، محمود الأمير، رائد الجمعية إنها تقوم بحملات توعية داخل الجامعة وخارجها وفي تخصصات وأفرع طبية مختلفة.

ومن جانبها أشادت حسناء محمد، مسئول العلاقات الخارجية بالجمعية بدعم الجامعة والكلية لهم بكل الإمكانات والأدوات المطلوبة من توفير أماكن وتيسير حركة وتصريحات للأحداث والفعاليات المختلفة.

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