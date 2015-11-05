ديفيد كاميرون: العنف والتطرف مشكلة متنامية والإسلام دين سلام وتسامح

قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، إن مشكلة العنف والتطرف أصبحت مشكلة متنامية، وهى مشكلة تؤثر على المعركة التى تجرى حتى داخل الإسلام، مؤكدًا أنه يعرف أن الإسلام دين سلام وتسامح.

وأضاف "كاميرون" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء بريطانيا، ردًا على سؤال بشأن المجموعات المتطرفة التي اتخذت الدين الإسلامى لتحقيق أشياء وقامت بتزييف الأفكار حول الدين من خلال مجموعة من الهجمات الإرهابية وقطع الرءوس، أن كل الأشياء التى يقوم بها داعش فى سوريا والعراق وكذلك المجموعات الإرهابية التى يقوم بها فى مختلف أنحاء العالم والأسلوب الذى يتبعونه، يجب التفكير فيه وكذلك التصرف فى اتجاه ذلك.

وحول الإخوان المسلمين، أوضح رئيس الوزراء البريطانى، أن فى دولته يتم الحكم على الناس بناء على ما يقومون به، وإذا كان الإخوان يقومون بأى عنف فهؤلاء أشخاص قد خرقوا القانون ويجب أن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم بحسب ما تم مناقشته اليوم، مضيفًا: "أعتقد أننا كما نرى فى بريطانيا فإن هناك توجهًا لمكافحة كل أنواع التطرف والتعامل مع كل الذين يدعون إلى العنف والمتطرفين الذين يشجعون الآخرين على تنفيذ العنف".

وأشار ديفيد كاميرون، إلى أنه لم يتم التأكد بعد من نظرية إسقاط الطائرة الروسية من خلال قنبلة، لافتًا إلى أن لندن تعمل على عودة رحلاتها السياحية بشكل طبيعى إلى شرم الشيخ فى أسرع وقت ممكن.

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