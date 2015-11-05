بالفيديو.. إعلامى بالجزيرة يحاول إفساد زيارة السيسى.. والوفد يهتف: "تحيا مصر"

حاول إعلامى ادعى أنه تابع لقناة الجزيرة، إفساد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للندن، وتدخل فور انتهاء مباحثات السيسى وكاميرون، حيث كان واقفا بين الوفد الإعلامى والصحفى المصرى المنتظر لخروج السيسى، فى ساحة مقر الحكومة البريطانية.

وبمجرد خروج الرئيس السيسى، بادر هذا الإعلامى بتوجيه سؤال كرره عدة مرات بصوت مرتفع باللغة الإنجليزية: "لماذا لم تطلق سراح المعتقلين بالسجون المصرية؟"، وهنا تدخل عدد من الموجودين بهتافات "تحيا مصر ".

وعقب استقلال الرئيس لسيارته ومغادرة مقر الحكومة إلى مقر إقامته، سأل الوفد الإعلامى المصرى هذا الشاب عن هويته، فقال بنبرة حادة إنه من قناة الجزيرة "أحسن إعلام وأنضف من إعلامكم"، بحسب وصفه.

استفز رد الإعلامى المزعوم الوفد المصرى، فهتفوا "تحيا مصر"، و"قناة الجزيرة مأجورة"، فرد عليهم بالشتائم، وهنا تدخل الأمن الانجليزى ليخرجه من مقر الحكومة البريطانية

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