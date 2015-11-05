جوجل تكشف عن 11 ثغرة خطيرة بهاتف سامسونج جلاكسىS6 Edge

تفاصيل ثغرات هاتف سامسونج

رد شركة سامسونج

كشفت شركة جوجل عن وجود 11 ثغرة أمنية خطيرة للغاية فى هاتف سامسونج الحديث جالاكسى S6 إيدج، وهذه سلسلة من الاختبارات الصارمة المصممة خصيصًا للكشف والتخلص من نقاط الضعف فى الهواتف، وقام الفريق الأمنى فى شركة جوجل بإطلاق تحدى Project Zero من أجل اكتشاف الثغرات الموجودة فى هاتف سامسونج S6 Edge، الذى يعمل على نسخة مفتوحة المصدر من نظام الأندرويد والتى والمعروفة باسم Android Open-Source Project (AOSP)، ومعرفة مدى سرعة الهاتف فى تصحيح الثغرات.>دعت شركة جوجل الهواتف التى تستخدم نظام الأندرويد التابع لها فى هواتفهم الذكية، بما فى ذلك سامسونج، إل جى وموتورولا وغيرها من الشركات من أجل أن يقرروا وتيرة التحديثات الأمنية التى يقدمونها للأجهزة الخاصة بهم، وقالت ناتالى سيلفانوفيتش من مشروع جوجل الأمنى أن فى غضون أسبوع، حدد الباحثون ثغرة أمنية خطيرة للغاية داخل الجهاز، وخاصة فى التطبيقات الخاصة بالـ media وبرامج تشغيل الأجهزة device drivers.>وفقًا لموقع telegraph البريطانى فإن الفريق الأمنى فى شركة سامسونج، قال إن هناك ثمانية ثغرات من أصل 11 تم إصلاحها خلال إصدارات شهر أكتوبر الأمنية، وأضافوا أن الثلاث ثغرات المتبقية وهم الأقل خطوة سيتم التعامل معهم خلال شهر نوفمبر الجارى.



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