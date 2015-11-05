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بالصور..الأرصاد الجوية الأردنية: استمرار حالة عدم استقرار الجو حتى السبت المقبل

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بالصور..الأرصاد الجوية الأردنية: استمرار حالة عدم استقرار الجو حتى السبت المقبل بالصور..الأرصاد الجوية الأردنية: استمرار حالة عدم استقرار الجو حتى السبت المقبل

>أفاد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، المهندس محمد سماوي، اليوم الخميس، بأن الأنظمة الجوية السائدة تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوى حتى يوم السبت المقبل؛ جراء امتداد منخفض البحر الأحمر المصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا فى طبقات الجو المتوسطة والعالية.

اليوم السابع -11 -2015

وقال سماوى –فى تصريح أدلى به اليوم– "إن الأجواء ستبقى باردة نسبيا وغائمة فى ساعات المساء والليل، مع استمرار توقع زخات من المطر تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد، وأن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".

اليوم السابع -11 -2015

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم تتراوح فى عمان الشرقية ما بين 17 إلى 10 درجة مئوية، وعمان الغربية ما بين 15 إلى 8، وفى المرتفعات الشمالية 14 إلى 7، الأغوار الشمالية 26 إلى 17، الأغوار الوسطى 27 إلى 19، الأغوار الجنوبية 29 إلى 23، والعقبة 29 إلى 22 درجة.

اليوم السابع -11 -2015

وبالنسبة للعقبة.. أوضح سماوى أنها تشهد أجواء مغبرة تتحول تدريجيا إلى غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

اليوم السابع -11 -2015

وعلى صعيد متصل، أكد مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة تعطل 250 مركبة فى شوارع عمان اليوم بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة التى رافقت حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي.
>وكانت مياه الأمطار قد غمرت العديد من المبانى فى عمان وتسببت فى وفاة طفلين مصريين (4 و12 عاما) فى منطقة عرجان وسط العاصمة إضافة إلى وفاة شاب فى العشرينيات من العمر بمخيم الحسين.

اليوم السابع -11 -2015
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