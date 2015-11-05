موسكو تدعو الأمم المتحدة لعدم استخدام معلومات غير دقيقة عن غاراتها بسوريا

>دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس الأمم المتحدة إلى عدم استخدام معلومات "غير موثوقة" تتعلق بالغارات الجوية الروسية فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن لافروف قوله - فى بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية عقب لقاء أجراه لافروف مع ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون للشؤون الإنسانية - إن الجانب الروسى طرح أمام المسؤول الأممى مسألة عدم جواز استخدام معلومات غير موثوقة تزعم بوقوع ضحايا بين المدنيين فى سوريا جراء عمليات الطيران الحربى الروسى ضد مسلحى داعش فى سوريا.

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