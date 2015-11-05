البحرين تسجن 5 وتسقط عنهم الجنسية بتهمة التآمر مع إيران

نسبت وكالة أنباء البحرين إلى المحامى العام قوله إن خمسة بحرينيين أدينوا بالتآمر مع إيران لتنفيذ هجمات داخل المملكة وحكم عليهم بالسجن المؤبد وأسقطت عنهم الجنسية.

وتقول البحرين إن إيران تحاول تأجيج الاضطرابات بين الشيعة الذين يمثلون أغلبية فى البلاد. وتنفى طهران ذلك، وقالت وزارة الداخلية أمس الأربعاء إنها اعتقلت 47 عضوا فى مجموعة قالت إنها مرتبطة "بعناصر إرهابية فى إيران" وتخطط أيضا لشن هجمات.

وقال المحامى العام أحمد الحمادى فى بيان نشرته وكالة أنباء البحرين إن اثنين من المتهمين كانا حاضرين فى جلسة النطق بالحكم فى المحكمة الجنائية الكبرى بينما حوكم الباقون غيابيا.

وذكر البيان أن الخمسة تواصلوا مع الحرس الثورى الإيرانى بهدف تنفيذ هجمات ضد بنوك ومبان حكومية، وأضاف أن اثنين منهم تلقيا التدريب فى إيران مع الحرس الثورى بينما قدم الباقون الدعم المالى واللوجستى .

وفى الشهر الماضى استدعت البحرين سفيرها من إيران بعد يوم من إعلانها أن قواتها الأمنية اكتشفت مصنعا كبيرا للقنابل وألقت القبض على عدد من المشتبه بصلاتهم بالحرس الثورى الإيرانى .

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