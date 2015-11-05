إعلان حالة "القوة القاهرة" فى ميناء نفطى شرق ليبيا بعد وقف التصدير منه

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى العاصمة الليبية الخميس حالة "القوة القاهرة" فى ميناء الزويتينة شرق البلاد اثر قيام حرس المنشات بمنع تصدير النفط منه للشركات المتعاقدة مع هذه المؤسسة التى تدير قطاع النفط الليبى منذ عقود.

وقالت المؤسسة فى بيان نشرته على موقعها انه "نتيجة لايقاف عمليات التصدير بميناء الزويتينة من قبل حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط الى اعلان حالة القوة القاهرة على الميناء".

وجاء هذا القرار بعدما قام جهاز حرس المنشات الثلاثاء بمنع تصدير النفط من الميناء لصالح الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية "وال" الموالية للسلطات الحاكمة فى شرق ليبيا.

وفى ليبيا مؤسستان للنفط، واحدة فى العاصمة الخاضعة لادارة سلطات لا تحظى باعتراف المجتمع الدولى وتحالف مجموعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، واخرى فى شرق ليبيا وتتمتع بدعم السلطات المعترف بها دوليا والتى تعمل من هناك.

ومجموعة الحراسة فى ميناء الزويتينة موالية لهذه الحكومة المعترف بها ايضا، وتسعى المؤسسة النفطية فى الشرق الى انتزاع الشرعية من المؤسسة الرئيسية فى طرابلس عبر دفع الشركات النفطية العالمية للتعاقد معها وانهاء العقود التى وقعتها مع المؤسسة الاخرى فى العاصمة والتى لا تزال تدير القطاع النفطى الليبى .