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بالصور.. سباق أهالى "الزوايدة" بالإسكندرية على صيد القراميط من مياه الأمطار

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بالصور.. سباق أهالى "الزوايدة" بالإسكندرية على صيد القراميط من مياه الأمطار بالصور.. سباق أهالى "الزوايدة" بالإسكندرية على صيد القراميط من مياه الأمطار
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، صوراً لأهالى منطقة "الزوايدة" بمحافظة الإسكندرية، وقد قاموا بالصيد فى مياه الأمطار التى تنتشر فى شوارع المحافظة.

وقال متداولو الصور إن أهالى المنطقة قاموا بشراء سمك من نوع "القراميط"، وألقوه فى مياه الأمطار، ثم قاموا بعمل مسابقة صيد وتفريق الجوائز على الفائزين، فى لقطة طريفة تعود بنا لأحد الإفيهات الشهيرة فى السينما المصرية من فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة" عندما قام الراحل الضيف أحمد بشراء الأسماك الجاهزة بعد أن فشل فى اصطيادها، إلا أن الأسماك الجاهزة كانت مصحوبة بـ"سلطة طحينة" لتنكشف لعبته، لتأتى جملة القدير جورج سيدهم الشهيرة "عتريس اصطاد سمك بالطحينة".
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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