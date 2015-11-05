الأمين العام للبرلمان: النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل الجلسة الأولى

قال خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، إن النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى الأمانة العامة، قبل بداية الجلسة الأولى لمجلس النواب، جاء ذلك تعقيباً على سؤال "اليوم السابع" حول الميعاد النهائى لاستلام الأمانة العامة إقرارات الذمة المالية.

وأضاف الصدر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الأمانة العامة سلمت كل نائب ممن انتهوا من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، حقيبة برلمانية تتضمن إقرارات ذمة مالية لاستيفاء جميع البيانات الخاصة بها.

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وفيما يتعلق بأماكن جلوس النواب، أوضح الصدر أنه لا يوجد حتى الآن حصر للعدد النهائى لممثلى الأحزاب والمستقلين، والأمر تحت الدراسة ويخضع للمرونة الكاملة، وفى النهاية كل نائب سيجلس فى المقعد الذى يرغب فيه.

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ووجه الصدر الشكر إلى جميع الموظفين فى لجنة الاستقبال، حيث أكد أن النواب أبدوا رضاهم عن حسن التنظيم والاستقبال، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بجهد ونشاط.