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الأمين العام للبرلمان: النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل الجلسة الأولى

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الأمين العام للبرلمان: النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل الجلسة الأولى الأمين العام للبرلمان: النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل الجلسة الأولى
قال خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، إن النواب مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى الأمانة العامة، قبل بداية الجلسة الأولى لمجلس النواب، جاء ذلك تعقيباً على سؤال "اليوم السابع" حول الميعاد النهائى لاستلام الأمانة العامة إقرارات الذمة المالية.
>اليوم السابع -11 -2015

وأضاف الصدر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الأمانة العامة سلمت كل نائب ممن انتهوا من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، حقيبة برلمانية تتضمن إقرارات ذمة مالية لاستيفاء جميع البيانات الخاصة بها.
>اليوم السابع -11 -2015

وفيما يتعلق بأماكن جلوس النواب، أوضح الصدر أنه لا يوجد حتى الآن حصر للعدد النهائى لممثلى الأحزاب والمستقلين، والأمر تحت الدراسة ويخضع للمرونة الكاملة، وفى النهاية كل نائب سيجلس فى المقعد الذى يرغب فيه.
>اليوم السابع -11 -2015

ووجه الصدر الشكر إلى جميع الموظفين فى لجنة الاستقبال، حيث أكد أن النواب أبدوا رضاهم عن حسن التنظيم والاستقبال، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بجهد ونشاط.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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