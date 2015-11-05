تأكيدًا لما نشرته ONA| رئيس المصرية للمطارات يجري حركة تغييرات لمديري المطارات

أجرى رئيس الشركة المصرية للمطارات، الطيار عادل محجوب، حركة تغيرات لبعض مديري المطارات.

وقال المحجوب إنه أصدر قرارًا بتعيين الطيار عبد الوهاب علي؛ مدير لمطار شرم الشيخ الدولي؛ مساعدًا لرئيس الشركة لشئون العمليات خلفًا للطيار محمد مصطفي صادق المحال للمعاش.

وتعيين الطيار عماد البلاسي مديرًا لمطار شرم الشيخ، الطيار أحمد سعاد مديرًا لمطار سوهاج خلفًا للطيار عماد البلاسي، وتعيين الطيار أحمد داوود نائب مدير مطار الغردقة مديرًا لصالة الركاب رقم ١ بمطار الغردقة، وتعيين المهندس ياسر جاهين مدير عام الصيانة بمطار شرم الشيخ نائبًا لمطار شرم الشيخ بجانب عمله.

وكانت وكالة ONA للأنباء قد نشرت خبرًا، من مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، تحدثت عن حركة التنقلات التي جاءت بعد كارثة الطائرة الروسية المنكوبة.