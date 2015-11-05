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صحفي كويتي: لا خلاف بين مواقف دول الخليج حول القضايا الرئيسية

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صحفي كويتي: لا خلاف بين مواقف دول الخليج حول القضايا الرئيسية صحفي كويتي: لا خلاف بين مواقف دول الخليج حول القضايا الرئيسية

ماضي الخميس

 

أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الكويتية، ماضي الخميس، أن هناك توافق كبير في مواقف دول الخيلج العربي حول القضايا الرئيسية، مثل: الأزمة في سورية وعاصفة الحزم في اليمن، نافيًا وجود أية خلافات.

وأضاف الخميس خلال لقاء له ببرنامج “الصفحة الأولى” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن المتابع للشأن الخليجي يجد أن هناك توافق في المواقف منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل 32 عامًا، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أية خلافات يتم مناقشتها خلال جلسات مغلقة.

وشدد الخميس على أن الجامعة العربية تحتاج للتطوير لمواكبة قضايا العصر، موضحًا أنه يجب على الأمين العام إجراء سلسلة مقابلات مع متخصصين في كافة المجالات لتطوير الجامعة، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير بين آداء الجامعة وبين تطلعات الشعوب العربية.

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