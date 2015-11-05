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أسوان تستضيف مؤتمر دولي عن صناعة السكر الأحد المقبل‎

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أسوان تستضيف مؤتمر دولي عن صناعة السكر الأحد المقبل‎ أسوان تستضيف مؤتمر دولي عن صناعة السكر الأحد المقبل‎

محافظة اسوان

تستضيف «محافظة أسوان» الأحد المقبل مؤتمرًا دوليًا عن صناعة السكر الذي ينظمه معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر التابع لجامعة أسيوط بالاشتراك مع شركات صناعة السكر الوطنية المصرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس المحاصيل السكرية وشركات صناعة الورق.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس المؤتمر أن المؤتمر سيتناول عدة محاور منها: توقعات السكر العالمية والآفاق المستقبلية والتقنيات الحديثة لتطوير إنتاج وصناعة السكر والصناعات التكاملية والاقتصاديات المحلية والدولية لصناعة اللب والورق وإنتاج الإيثانول من قصب وبنجر السكر وتأثير صناعة السكر على التنمية في ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر و أخيرًا حالة سوق السكر المصري حاليًا وفي المستقبل. وأضاف أن المؤتمر يقام تحت رعاية كلا من جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وقال عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعـة السـكر، مقرر المؤتمر،  الدكتور عاطف أبو الوفا، إن المؤتمر يشارك في فعالياته وأنشطتة أكثرمن (200) مشارك من مصر و 9 دول أجنبية هى: ” الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النرويج، إنجلترا، فرنسا، سوازيلاند، بلجيكا، جواتيمالا، نيجيريا”. وسيجري مناقشة وعرض 27 محاضرة عامة وفنية من بينها 9 محاضرات لمحاضرين أجانب من بينهم المدير التنفيذي لمنظمة السكر العالمية بلندن بالإضافة إلى ما يربو على أربعون معلقًا للبحوث التي تعالج العمليات الصناعية وتعظيم الإنتاجية مع تجويد المنتج.

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