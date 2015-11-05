شادي ألفونس وخالد منصور ضيوف برنامج “كلام معلمين” مع أحمد يونس الليلة

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف المذيع أحمد يونس في حلقة الليلة، في برنامجه “كلام معلمين” على الراديو 9090، شادي ألفونس، وخالد منصور، مقدمي برنامج “التجربة الخفية”.

الحلقة سيكشف من خلالها شادي وخالد كواليس البرنامج الذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال عرضه في شهر رمضان الماضي، كما سيتعرف يونس على أعمالهما الجديدة.

يذاع البرنامج الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

جدير بالذكر إن يونس قدم أولى حلقات برنامجه الجديد “كلام معلمين” على الراديو 9090 اليوم، والتي انضم لها مؤخرا، وسيذاع البرنامج كل يوم عدا يومي الأحد والإثنين.