وكيل تعليم بنى سويف يشكر الجيش على تقديمه مواد غذائية للطلاب المعاقين

وجه نبوى محمد على، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الشكر إلى القوات المسلحة لمساهمتها فى تقديم المواد الغذائية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين تحفيزًا لهم على التميز فى الدراسة.

جاء ذلك خلال زيارت وكيل الوزارة اليوم إلى مدارس التربية الخاصة يرفقة العميد أركان حرب محمد إبراهيم القزاز المستشار العسكرى للمحافظة وفاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص ومحمد محمود الشخيبى مدير إدارة التربية الخاصة حيث قاموا توزيع 50 كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة، على عدد من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعرب المستشار العسكرى عن سعادته لوجوده بين هؤلاء الطلاب لافتًا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لتقديم يد العون لهم لتحفيزهم على التميز فى دراستهم.



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