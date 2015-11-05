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وزير النقل يستجيب لمطلب محافظ دمياط برصف طريق كفر البطيخ / الميناء

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وزير النقل يستجيب لمطلب محافظ دمياط برصف طريق كفر البطيخ / الميناء وزير النقل يستجيب لمطلب محافظ دمياط برصف طريق كفر البطيخ / الميناء
وافق الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل على إحلال وتجديد طريق كفر البطيخ / الميناء بطول 6 كيلومترات فى الاتجاهين، وتم ترسية الأعمال على أكبر شركة متخصصة فى الرصف الخرسانى.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم إن الطريق فى حالة سيئة بسبب حمولات النقل الثقيلة المتجه من وإلى ميناء دمياط حيث تمت مخاطبة وزير النقل الذى استجاب فوراً لمطلب المحافظة برصف الطريق باعتباره من الطرق الحيوية الرئيسية والذى تمر عليه آلاف السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل لافتاً إلى أنه سيتم لأول مرة فى دمياط رصف طريق رئيسى بالبلاطات الخرسانية وذلك لاستيعاب حمولات النقل الثقيل ومنع التموجات التى تحدث فى طبقة الأسفلت موضحاً أن أعمال الإحلال والتجديد ستشمل توسعة الطريق ليصبح عرض كل حارة 9 أمتار مع عمل البلدورات فى الجزيرة الوسطى .

وأكد محافظ دمياط أن لجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى قد قامت بعمل مقايسة لرفع طريق عزبة البرج تمهيداً لبدء الأعمال فى تطوير الطريق.

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مصر 365