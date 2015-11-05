وزير النقل يستجيب لمطلب محافظ دمياط برصف طريق كفر البطيخ / الميناء

وافق الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل على إحلال وتجديد طريق كفر البطيخ / الميناء بطول 6 كيلومترات فى الاتجاهين، وتم ترسية الأعمال على أكبر شركة متخصصة فى الرصف الخرسانى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم إن الطريق فى حالة سيئة بسبب حمولات النقل الثقيلة المتجه من وإلى ميناء دمياط حيث تمت مخاطبة وزير النقل الذى استجاب فوراً لمطلب المحافظة برصف الطريق باعتباره من الطرق الحيوية الرئيسية والذى تمر عليه آلاف السيارات وخاصة سيارات النقل الثقيل لافتاً إلى أنه سيتم لأول مرة فى دمياط رصف طريق رئيسى بالبلاطات الخرسانية وذلك لاستيعاب حمولات النقل الثقيل ومنع التموجات التى تحدث فى طبقة الأسفلت موضحاً أن أعمال الإحلال والتجديد ستشمل توسعة الطريق ليصبح عرض كل حارة 9 أمتار مع عمل البلدورات فى الجزيرة الوسطى .
وأكد محافظ دمياط أن لجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى قد قامت بعمل مقايسة لرفع طريق عزبة البرج تمهيداً لبدء الأعمال فى تطوير الطريق.