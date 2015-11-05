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الأمطار الغزيرة تغرق شون القمح بالدقهلية

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الأمطار الغزيرة تغرق شون القمح بالدقهلية الأمطار الغزيرة تغرق شون القمح بالدقهلية
أغرقت الأمطار الغزيرة التى سقطت على الدقهلية اليوم العديد من شون الغلال وتلف كميات كبيرة منه، وحاول العاملون تغطيتها دون جدوى تذكر كما حاولوا طرد المياه منها وأصيبت الشون الترابية بالشلل التام نتيجة تراكم كميات كبيرة من المياه وذكر أحد العاملين أن الاستعدادات لمواجهة الأمطار غير موجود ونتعامل حسب الإمكانيات المتاحة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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