بالفيديو والصور..محافظ سوهاج يفاجئ مخازن كتب التعليم ويكتشف تهالك الأسقف

أكد مصدر بالتربية والتعليم بسوهاج أن المحافظ قرر تشكيل لجنة فنية من الحماية المدنية والقوى العاملة والاسكان والتربية والتعليم لمعاينة مخازن الكتب المدرسية وإعداد مذكرة تفصيلية عن السلبيات الموجودة والحلول.

يذكر أن المحافظ زار بشكل مفاجئ اليوم أحد أكبر مخازن الكتب المدرسية بمدينة سوهاج وأعرب عن أستيائة من عدم صلاحية المكان لتخرين الكتب بسبب تهالك أسقف المبنى وتساقط أجزاء منه اضافة الى عدم توافر عنصر الامن بسبب وجود فتحات للمخزن على الشارع الخارجى وعدم صلاحية أسطوانات المطافئ وعدم إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية فى التخزين الأمر الذى قد يؤدى لكارثة .



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