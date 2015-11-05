تجديد حبس المتهمين بخطف سمسار وطلب فدية 5 ملايين من أسرته بالعبور

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية حبس "سائق" وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق وسرعة ضبط 2 آخرين لاتهامهما بخطف سمسار عقارات ومطالبة والده بدفع 5 ملايين جنيه فدية بالعبور.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من الرائد أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور بتلقيه بلاغا من "عبد الخالق. م. ا" 47 سنة سمسار عقارات اتهم فيه مجهولين بخطف ابنه "محمود " 27 سنة سمسار عقارات وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب فيه 5 ملايين جنيه كفدية نظير تحريره.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية توصلت تحرياته إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "عمرو. م. ا" 29 سنة سائق، و"حسين. ع. ف" 30 سنة عاطل و"محمد. ا. ع" 29 سنة نجار مسلح (هارب) و"حمادة. ع" وشهرته "حماده أنبوبة" (هارب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى أثناء استقلاله السيارة رقم 32727 ملاكى أسيوط وبإرشاده حررت الشرطة المختطف من مزرعة بالجيزة وضبط المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية و3 خزائن و75 طلقة من ذات العيار وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينتها 5 طلقات بينما هرب باقى المتهمين فى الزراعات.

تحرر المحضر اللازم وبعرض المقبوض عليهما على أمير ناصف رئيس نيابة العبور أمر بحبسهما 4 أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهما اليوم.