بالصور.. ضبط 40 طن ملح غير معبأ و9 آلاف كيس مجهولة المصدر فى بنى سويف

ألقت مباحث التموين ببنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، اليوم الخميس، القبض على "طه.م.ع" 31 سنة دبلوم مقيم بندر إهناسيا، لإدارته مصنعًا لتعبئة وتغليف السلع الغذائية "الملح - السكر" بدون ترخيص، وقيامه بالغش التجارى باستخدام علامات تجارية مقلدة ماركة "بونو - روزى" لتعبئة أكياس الملح مجهول المصدر.

وضبطت الحملة بحوزته (40) طن ملح غير معبأ مجهول المصدر و(7770) كيس ملح معبأ مدون عليه العلامة التجارية ماركة بونو و(1560) كيس ملح مدون عليه العلامة التجارية ماركة روزى – و2 طن سكر معبأ بأكياس ناقص الوزن و(20) جوال دقيق مدعم زنة الجوال (50) كجم باجمالى (1) طن وماكينة تعبئة وتغليف الملح مجهول المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر له المحضر رقم 15/16119 جنح مركز إهناسيا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.



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