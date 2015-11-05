النيابة تأمر بحبس ساقطتين متهمتين بممارسة الدعارة فى شقة بمنطقة البساتين

أمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، بحبس ساقطتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة أعمال مخلة للآداب.

كانت وردت معلومات لمباحث الآداب تفيد بقيام سيدتين بممارسة الأعمال المخلة للآداب مع راغبى المتعة مقابل مبلغ مالى أكثر من 200 جنيه فى الساعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من القبض على الساقطتين داخل شقة بمنطقة البساتين، بصحبة طالب من راغبى المتعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمتين، عقب اعترافهما بارتكاب الواقعة، نتيجة مرورهما بضائقة مالية، كما قررت النيابة إخلاء سبيل الطالب بضمان محل إقامته.