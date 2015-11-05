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النيابة تأمر بإيداع طفل حديث الولادة عثر عليه بمحطة مترو الشهداء بدار رعاية

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النيابة تأمر بإيداع طفل حديث الولادة عثر عليه بمحطة مترو الشهداء بدار رعاية النيابة تأمر بإيداع طفل حديث الولادة عثر عليه بمحطة مترو الشهداء بدار رعاية
قرر المستشار أيمن عادل رئيس نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، إيداع طفل حديث الولادة، عثر عليه بمحطة الشهداء بمترو الأنفاق، فى دار رعاية، لحين التوصل لأهله، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أمن المترو لسماع أقوالهم.

كانت القوات الأمنية بمترو الأنفاق تلقت بلاغا من "م.ص" موظف بإحدى شركات الأمن، بأنه أثناء تواجده بمحل عمله على ماكينات الدخول بمحطة الشهداء اتجاه رصيف المرج لمترو الأنفاق، علم من خلال حوارات دارت بين الركاب بوجود طفل بجوار سلم النزول المتحرك برصيف المحطة.

بالانتقال والفحص تبين وجود طفل ذكر يبلغ من العمر نحو يوم يرتدى ملابس أطفال بيضاء اللون وملفوف ببطانية وبجواره كيس بلاستيك أسود اللون بداخله بعض المتعلقات والملابس والأدوية المستخدمة لحديثى الولادة.

وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مصر 365