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تجديد حبس المتهم بقتل طالبة جامعة كفر الشيخ عن طريق الخطأ 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بقتل طالبة جامعة كفر الشيخ عن طريق الخطأ 15 يوما تجديد حبس المتهم بقتل طالبة جامعة كفر الشيخ عن طريق الخطأ 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح كفر الشيخ، اليوم الخميس، تجديد حبس "م.ن"، سائق السيارة النقل الخاصة بمقاول الرصف بالجامعة 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالقتل الخطأ، لندى نصر الطالبة بكلية التربية النوعية داخل حرم جامعة كفر الشيخ.

وكانت ندى نصر الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، لقيت مصرعها، الأسبوع الماضى، داخل الحرم الجامعى، حيث صدمتها سيارة نقل بالجانب الخلفى، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.
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