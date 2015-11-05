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بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 مواطنين فى تصادم بين سيارتين بالغربية

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بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 مواطنين فى تصادم بين سيارتين بالغربية بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 مواطنين فى تصادم بين سيارتين بالغربية
توفى 4 مواطنين وأصيب 6 آخرون فى تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق كفر الزيات الدائرى بالغربية، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق دفرة كفر الزيات الدائرى، بين سيارة ميكروباص فى طريقها إلى البحيرة وسيارة نقل بسبب سقوط الأمطار.

انتقلت قوات أمن الغربية، إلى مكان الحادث، وتبين وفاة 4 وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام .

وصرح الدكتور أيمن الملاح مدير المستشفى باستقبال 4 جثث لكل من نسرين زغلول شحاتة من مواليد إيتاى البارود، وأحمد الهجين من شبرا خيت، ومحمد رجب كمال من إيتاى البارود، وآخر، إضافة إلى 6 مصابين آخرين جارٍ إسعافهم .

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مصر 365