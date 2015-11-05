مقتل "دم دم" أخطر مسجل فى تبادل إطلاق نار بينه ورجال مباحث منيا القمح

لقى أخطر مسجل خطر بمنيا القمح مصرعه، منذ قليل بعدما أطلق و4 خارجين عن القانون النيران على الشرطة وبادلتهم بالمقل فى ناحية بندف وبإخطار نيابة منيا القمح باشرت التحقيق برئاسة المستشار إسلام حشيش وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، بمقتل "أيمن حسن" وشهرته "أيمن دم دم" 33 سنة مسجل شقى خطر وهارب من 7 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فى 15 قضية سرقات بالإكراه وقتل عمد وحيازة سلاح نارى.