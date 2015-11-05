أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل "دم دم" أخطر مسجل فى تبادل إطلاق نار بينه ورجال مباحث منيا القمح

Google+ Print
مقتل "دم دم" أخطر مسجل فى تبادل إطلاق نار بينه ورجال مباحث منيا القمح مقتل "دم دم" أخطر مسجل فى تبادل إطلاق نار بينه ورجال مباحث منيا القمح
لقى أخطر مسجل خطر بمنيا القمح مصرعه، منذ قليل بعدما أطلق و4 خارجين عن القانون النيران على الشرطة وبادلتهم بالمقل فى ناحية بندف وبإخطار نيابة منيا القمح باشرت التحقيق برئاسة المستشار إسلام حشيش وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، بمقتل "أيمن حسن" وشهرته "أيمن دم دم" 33 سنة مسجل شقى خطر وهارب من 7 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فى 15 قضية سرقات بالإكراه وقتل عمد وحيازة سلاح نارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365