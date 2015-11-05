نيابة بنى مزار فى المنيا تقرر حبس موظف بمحكمة لسرقته ملفات القضايا

قررت نيابة بنى مزار حبس موظف بالمحكمة متهم بالاستيلاء على قضايا بالمحكمة وإعادتها للمتهمين.

وأمر المستشار محمد صلاح مدير نيابة مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا بحبس الموظف المختص بتنفيذ الأحكام بالمحكمة 4 أيام على ذمة التحقيق ويدعى ب.ف لقيامه باختلاس قضايا المواطنين وبيعها للطرف الثانى مقابل مبلغ مالى ما ترتب عليه ضياع حقوق المتقاضين ووجهت له النيابه تهمتى اختلاس القضايا وتبين أن المتهم سرق 17 قضيو وباعها للمتهمين وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وأنه تم نقله لمحكمة مركز سمالوط قبل اكتشاف وقائع السرقات عقب ضبطه فى وضع مخل مع فتاة داخل محكمة بنى مزار.