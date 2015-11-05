بالصور.. مدير أمن بنى سويف يقود حملة لضبط الأسعار فى الأسواق

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، حملة مكبرة اليوم الخميس، لضبط الأسعار فى الأسواق العامة ومحلات الخضراوات والمجمدات، بمشاركة قوة من مباحث التموين والمباحث الجنائية.

وأكد مدير الأمن خلال الجولة أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار فى الأسواق، ومحاربة الذين يحاولون زيادة الأسعار عن السعر المحدد لها.

وحرر رجال مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ خلال الحملة المحضر رقم 20055 جنح مركز الفشن لسنة 2015 ضد "بيشوى.ت.ج" صاحب محل أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما حررت المحضر رقم 20058 جنح الفشن لسنة 2015 ضد "حسين .م.ع" صاحب سوب ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة لتحرير محاضر ضد كل من "أحمد .م.ح" صاحب محل أعلاف برقم 2015 لسنة 2257، و"محمد.ط.م" صاحب مخزن سلع غذائية برقم 20059 جنح مركز الفشن لسنة 2015 .



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