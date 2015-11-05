لـ تطويل الشعر: اغسليه بالطريقة الصحيحة !

من أهم العوامل التي تساعدك في الحصول على شعر طويل، صحي وقوي ، هو طريقة غسله، فالكثير منا لا يعرف الطريقة الصحيحة لغسل الشعر. فليس الهدف الوحيد من غسل الشعر هو التخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة في فروة الرأس، وإنما عليك أيضاً الاستفادة من غسل الشعر في الحصول على شعر أكثر طولًا، وقوةً وحيويةً.

استبدلي "سيدتي" من اليوم طريقة غسل شعرك بهذه الطريقة الصحيحة التي تجمع بين تنظيفه، الاعتناء به، والمساهمة في سرعة نموه:

قد يعجبك: بلوتوكس: لشعر نظيف وصحي بـ 1500$

1.لا تحتاجين دائماً إلى غسل شعرك بالشامبو عند كل استحمام؛ فالشامبو يساعد على تنظيف فروه الرأس من الأوساخ ومنتجات الشعر المتراكمة إذا قمت باستخدامه بالطريقة الصحيحة التي لا تتعدى مرتين أسبوعيًّا، أما إذا قمت باستخدامه لأكثر من مرتين فأنت بذلك تعملين على إزالة الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس الضرورية لنمو شعرك. ولذلك، عليك عدم الإفراط في استخدام الشامبو لأكثر من مرتين أسبوعيًّا.

2.بعد الانتهاء من غسل شعرك، عليك بتمريره تحت الماء البارد لتحميه من الحرارة وفقدان الرطوبة.

3.احرصي على وضع البلسم على شعرك بعد استخدام الشامبو، فالبلسم غني بالبروتينات التي تساعد على نمو الشعر، كما أنه يساعد على حمايته من الأضرار اليومية كالحرارة وغيرها.

4.احرصي على عمل قناع لشعرك مرةً أسبوعيًّا لتغذيته وحمايته، ومن أفضل الأقنعة لزيادة نمو الشعر هو قناع بياض البيض، فالبيض غني بالبروتينات المغذية لفروة الرأس. كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة من زيت الزيتون+ بياض بيضة + ملعقة من العسل، افركي بها فروة رأسك جيداً وبلطف باستخدام أطراف أصابعك واتركيه لربع ساعة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

تابعي أيضاً:

وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً

الشعر القصير يفقد لميس التركية أنوثتها !