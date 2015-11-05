10 حيل سحرية ليدوم عطرك

دائماً ما نواجه مشكلة زوال رائحة العطر من الجسم بسرعة كبيرة، في حين أنّ عطورنا قد تكون فائقة الجودة في الكثير من الأحيان، فنشعر سريعاً بفقدان البريق والجاذبية! فكيف يمكننا التغلب على هذا الأمر؟

إليك بعض النصائح التي تساعدك على ثبات العطر لأطول فترة ممكنة لتحتفظي برونقك لساعات إضافية:

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1- ضعي عطرك المميز بعد الاستحمام مباشرةً؛ لأنّ مسامات البشرة تكون مفتوحةً، مما يعمل على امتصاص العطر بسرعة وثباته لأطول وقت.

2-رشي العطر على الرقبة أو المعصم أو الكوع حيث يكثر تدفق الدم، مما يؤدي إلى امتصاص العطر ، وثباته لأطول وقت.

3-اتركي بشرتك تجف قليلًا قبل ارتداء ثيابك؛ فالعطر الجيد يحتاج حوالي ساعة ليتبخر.

4-تجنبي استخدام الغسول أو الصابون العطري أثناء الاستحمام حتى لا يؤثر على رائحة عطرك المفضل.

5-ضعي كميةً إضافيةً من العطر في الأيام الباردة؛ فالجو البارد يقلل من قوة العطر.

6-إذا كنت من ذوات البشرة الجافة، فاستخدمي الكريم المرطب قبل وضع العطر ليدوم أطول، فالبشرة الجافة لا تحتفظ بالعطر طويلًا.

7-تجنبي وضع العطر على المجوهرات أو الملابس؛ فوضع العطر على الملابس قد يترك أثرًا عليها.

8-تجنبي فرك معصميك بعد وضع العطر، فذلك يقلل من رائحة العطر ويكسر من جزيئاته.

9-تجنبي وضع العطر تحت الإبطين؛ فذلك يؤدي إلى اسمرار هذه المنطقة.

10-التزمي برائحة عطر واحد خاص بك لتتميزي به دائماً.

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