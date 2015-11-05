أعيدي الابتسامة إلى وجهك مع سيروم Clarins

حتى البشرة التي تفتقد إلى الحيويّة بسبب التعب أو التغيّرات الهورمونيّة المتعلّقة بالتقدّم في السنّ تحافظ على قدرتها الداخلية للتعافي والتجدّد. كلّ ما تحتاج إليه هو الدعم الصحيح. هذا هو الهدف الذي يصبو إليه السيروم المجدّد للبنية والملامح Super Restorative Remodelling Serum.

بفضل أحدث الاكتشافات التي توصّل إليها قسم أبحاث كلارنس Clarins Research، يقدّم مستحضر العناية الاستثنائي والجديد هذا المقاوم لظهور علامات التقدّم في السنّ أداءً أكثر فعاليّةً لتحدّي الجاذبية.

ما هو سرّ قدرته على استعادة ملامح متناغمة للوجه؟

تحتوي تركيبة السيروم المجدّد للبنية والملامح Super Restorative Remodelling Serum على مزيج من الخلاصات النباتية القويّة وهو يؤثر على الأسباب الثلاثة الرئيسية لتقدّم البشرة في السنّ في آنٍ معاً: ضعف إطار الوجه وترهّل الملامح بسبب الجاذبيّة، فقدان كثافة البشرة، وترهّل البشرة الذي ترافقه تجاعيد أعمق وظهور البقع الداكنة.

أي نتائج جمالية تؤدّيها أيّ مستخلصات نباتية فعّالة؟

ابتكار على صعيد إعادة تحديد الملامح: للمرّة الأولى في مستحضر عناية من "كلارنس" Clarins، يعمل مستخلص من لسان الحَمَل السّهمي (narrowleaf plantain) على أسباب غياب وترهّل ملامح الوجه. فتبدو ملامح الوجه "مشدودة" ويُعاد رسم إطار الوجه.

خبرة في مجال تجديد الحيويّة: يقوم المستخلص العضويّ harungana، أي "الشجرة الشافية" من مدغشقر، وهو المكوّن الرئيسي في مجموعة "سوبر ريستوراتيف" Super Restorative، بتوفير مفعولٍ استثنائي مجدّد للحيويّة.

خبرة في مجال تصحيح البقع الداكنة: يساعد مستخلص القريضية (rock-rose) العضويّ من منطقة مونيبلييه، "نبتة الفينيق"، على تخفيف ظهور البقعد الداكنة الناجمة عن التقدّم في السنّ بشكل ملموس.

ما هي المنافع الإضافية؟

الميزات الحسيّة الرائعة الخاصة بمستحضر عناية استثنائي. يجمع السيروم المجدّد للبنية والملامح Super Restorative Remodelling Serum بين الفعاليّة ومتعة الاستعمال من خلال تركيبة مُرهفة واستثنائية تقدّم منافع قوية وتضمن راحة مُطلقة.

مستحضر العناية المقاوم لعلامات التقدّم في السنّ والمجدّد للحيوية الذي يساعد على استعادة مظهرٍ شاب ويُعيد للنساء ابتسامتهنّ المتألّقة!

مقاوم للبقع الداكنة الناتجة عن التقدّم في السنّ

أداءٌ ذو فعاليّة معزّزة في مكافحة علامات التقدّم في السنّ بعد سنّ الخمسين

سيروم مجدّد للبنية والملامح ‏Super Restorative Remodeling Serum

يُعيد رسم وتحديد الملامح ويستعيد التألّق...

أعيدي الابتسامة إلى وجهكِ!