نصائح لتطبيق مكياج ناعم مناسب للحجاب المطبّع

هل تحتارين عند اختيار مكياج مناسب للطرحة المطبّعة؟ وهل تزداد حيرتك عند اختيار الحجاب الحريري المطبّع بألوان خريفية مستوحاة من نقوش الحيوانات وتدرّجاتها البنيّة؟ لا تقلقي بعد اليوم، فـ سيدتي نت ستساعدك على تطبيق مكياج زهري ناعم ومميز، و مناسب لهذا النوع من الطرحات .

تحتاجين لتطبيق هذا المكياج إلى :

أحمر شفاه زهري بتدرّجات اللحمي الداكن.

ظلال عيون زهري خفيف.

ماسكرا سوداء.

قلم كحل أسود جاف.

خطوة خطوة لتطبيق المكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن السفلي.

- طبّقي ظلال العيون الزهري على الجفن العلوي.

طبّقي ظلال العيون الزهري، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.

- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف.

اختاري بين الأساس التمهيدي والكونسيلر لبشرة مثاليةأمّا أهم النصائح عند اختيار المكياج الزهري فهي :

للشابات السمراوات، إذا كن من صاحبات البشرة السمراء الزيتونية، فإن بإمكانهن تطبيق أحمر الشفاه باللون الزهري بدرجاته الفاتحة، كما الداكنة.

تجنّبي أحمر الشفاه الورديّ ذا النغمات الزرقاء، واختاري اللون الكرزيّ الجميل أو الورديّ الطبيعي، لطلّة ناعمة.

للشابات ذوات البشرة فاتحة اللون أو حنطية الألوان، ننصح بالوردي الساخن فهو مناسب للبشرة البيضاء .

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