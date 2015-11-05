في غياب ميسي.. نيمار وسواريز ينفجران في هجوم برشلونة

(إفي): سجل كل من الأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا 22 هدفا من إجمالي 30 أحرزها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، حيث ارتفع معدل تسجيلهما منذ ابتعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب بسبب الإصابة.

وبعد الفوز بثلاثية بيضاء الأربعاء على باتي بوريسوف البيلاروسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا - اثنين من توقيع نيمار وواحد أحرزه سواريز - ارتفع رصيد اللاعبين إلى 17 هدفا من إجمالي 20 سجلت منذ 26 سبتمبر الماضي حين أصيب ميسي في أربطة الركبة اليسرى.

ومنذ ذلك اليوم، خاض البرسا خمس مباريات ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم دون اللاعب الأرجنتيني، حيث تولى الثنائي البرازيلي-الأوروجوائي إحراز الأهداف الـ13 التي سجلها الفريق في الدوري الإسباني (سبعة لسواريز وستة لنيمار).

وفي دوري الأبطال خاض برشلونة ثلاث مباريات دون ميسي (لقاء أمام باير ليفركوزن الألماني ومباراتين أمام باتي بوريسوف).

وفاز الفريق الكتالوني في المباريات الثلاثة، وقام بتسجيل الأهداف كل من سواريز ونيمار والكرواتي إيفان راكيتيتش (لكل هدفين) وسيرجي روبرتو.

وبذلك، يكون اللاعبان اللاتينيان قد سجلا أكثر من 70% من أهداف برشلونة منذ بداية الموسم.