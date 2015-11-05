أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور | مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

Google+ Print
صور | مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر صور | مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

أنقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق “سوهاج – البحر الأحمر” عند الكيلو 90  بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي السريع ” سوهاج – البحر الأحمر ” بالكيلو 90 دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين ، انتقل إلي مكان الحادث سيارات الإسعاف وقيادات المديرية وفرقة قطاع الشرق .

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحادث أختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة ،جاري نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا