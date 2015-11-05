صور | مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق “سوهاج – البحر الأحمر” عند الكيلو 90 بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي السريع ” سوهاج – البحر الأحمر ” بالكيلو 90 دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين ، انتقل إلي مكان الحادث سيارات الإسعاف وقيادات المديرية وفرقة قطاع الشرق .

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحادث أختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة ،جاري نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات.