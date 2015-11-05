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مع برودة الطقس.. نصائح لمرضى النقرس أهمها بلاش نسكافية وخليك فى النعناع

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مع برودة الطقس.. نصائح لمرضى النقرس أهمها بلاش نسكافية وخليك فى النعناع مع برودة الطقس.. نصائح لمرضى النقرس أهمها بلاش نسكافية وخليك فى النعناع
النقرس أحد الأمراض التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة، وأهمها الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، وهو ما يتسبب فى تعرضهم لبعض المتاعب الصحية بالقدمين خاصة الإصبع الكبير.

مرض النقرس


>حول ذلك يقول دكتور محمد وهبة أستاذ أمراض الكلى بطب المنصورة، إن مرض النقرس هو عبارة عن ترسب أملاح حمض اليورك أسيد فى الأنسجة والمفاصل الجسم لعدة أسباب منها وجود قصور بالكلى.

أهم النصائح والإرشادات الضرورية لمرضى النقرس فى الطقس البارد


>واستكمل د. محمد قائلا: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى النقرس مراعاتها خلال موجة الطقس البارد، بسبب التغيرات الجوية المفاجئة لتجنب التعرض لبعض المشاكل الصحية

وأهمها:


>1)الاهتمام فترة انخفاض الطقس بتناول المياه والسوائل، مثل: النعناع والينسون والكراوية مع مراعاة عدم تناول الأعشاب مجهولة المصدر.

2) تقليل المشروبات الغنية بالكافيين مثل: القهوة سريعة التحضير ومشتقاتها.
>3) الإقلال من تناول الحساء أو شوربة سريعة التحضير، نظرا لأنها تساهم فى ارتفاع نسبة اليوريك بالجسم.

وأضاف د. محمد قائلا: "يجب على مرضى النقرس الاهتمام بتناول الأدوية بانتظام لتفادى تعرضهم لمشاكل صحية".

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مصر 365