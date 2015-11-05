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ديلى ميل: 3 أكواب شاى يومياً تعزز صحة العظام وتقلل الكسور

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ديلى ميل: 3 أكواب شاى يومياً تعزز صحة العظام وتقلل الكسور ديلى ميل: 3 أكواب شاى يومياً تعزز صحة العظام وتقلل الكسور
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن 3 أكوب شاى يومياً تقلل خطر الإصابة بكسور العظام بمقدار الثلث.

ونظراً لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الحديد، وجد الباحثون أن الشاى يحتوى على مركبات تعزز صحة العظام وتقلل فرص الإصابة بالكسور.

ويقول العلماء هذا الشراب المتواضع يمكن أن يصبح سلاحا قويا ضد هشاشة العظام، وهو المرض الذى يهدد فصيل كبير من المجتمع وهو النساء، حيث إن فرص إصابتهن ترتفع إلى أعلى مستوياتها عند انقطاع الدورة الشهرية.

وتشير الدراسة إلى المواد الكيميائية النباتية الصحية التى تسمى الفلافونويد الموجودة فى الشاى الأسود يمكن أن تساعد على تعزيز صحة العظام وتقى من الكسور.

واعتقد العلماء لسنوات أن هذه المواد الكيميائية المضادة للأكسدة تساعد على الحد من مخاطر الأمراض الكبرى مثل السرطان وأمراض القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الخامس من شهر نوفمبر الجارى.

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