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دراسة توصى الزوجات: تدفئة القدمين مفتاح نجاح 80% من علاقتك الجنسية

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دراسة توصى الزوجات: تدفئة القدمين مفتاح نجاح 80% من علاقتك الجنسية دراسة توصى الزوجات: تدفئة القدمين مفتاح نجاح 80% من علاقتك الجنسية
يعانى الكثيرون من بعض المشاكل الزوجية وأحيانا يكون توتر العلاقة الجنسية بين الزوجين سببا أو نتيجة للمشكلات الزوجية وقد يبحث الزوجان عن العديد من الاسباب التى تؤثر على الرغبة والقدرة الجنسية ومنها العضوى والنفسى، ولكن قد لا يدرك أى منهما أن هناك أشياء غير متوقعة تؤثر على العلاقة الجنسية وكثيرا ما تكون المرأة محط اتهام بالبرود الجنسى وقد يكون سبب هذه الحالة غير متوقع.

وهو ما أوضحه موقع oprah الأمريكى مؤكدا أن برودة أرجل النساء قد تؤثر على وصولهن للنشوة الجنسية.

وأكد الموقع أن الرجال ليسوا الوحيدين الذين يحتاجون لارتداء الجوارب وتدفئة الأطراف، فالمرأة أيضا يجب أن تعمل على تدفئة أقدامها، حيث أثبتت دراسة أجرتها جامعة University of Groningen أن الأقدام الباردة مشكلة تواجه المرأة وتجعلها لا تصل لذروتها من النشوة الجنسية، كما ثبت أن ارتداء الجوارب وتدفئة القدمين، المفتاح لنجاح 80% من العلاقة الجنسية بين الزوجين، لأنها تؤدى إلى الشعور بالراحة فى الجزء الخاص فى المخ المرتبط بالأعضاء التناسلية.

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