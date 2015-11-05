مدرس بـ"طب قصر العينى": الرنين المغناطيسى يشخص أمراض عضلات قاع الحوض

أكدت الدكتورة رانيا فاروق السيد مدرس الأشعة بكلية طب قصر العيني في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك دور للرنين المغناطيسي في تشخيص أمراض عضلات قاع الحوض عند السيدات والرجال .

وقالت، رانيا خلال مؤتمر الجمعية المصرية لصحة المرأة الذى بدأ اليوم ويستمر حتى الغد، إن الرنين المغناطيسي وصل إلى مراحل متقدمة جدا فى تشخيص أمراض عضلات قاع الحوض ، مثل سلس البول وسقوط الرحم وعدم التحكم في البراز.

وأشارت مدرس الأشعة بكلية طب قصر العيني الى أنه خلال التشخيص الدقيق للأربطة ،والعضلات المسئولة عن هذه الأمراض أظهرت الأشعة بدقة الخلل الموجود في العضلات والأربطة ، ويعد هذا النوع من الأشعة ، هي ابسط وأدق طريقة حديثة في التشخيص مقارنة بالوسائل السابقة من أنواع الأشعة التشخيصية.

يشار الى ان الدكتورة رانيا فاروق ، كتبت مؤخرا 13 فصل في اكبر كتاب متخصص في الأشعة التشخيصية عن أمراض قاع الحوض والذي تم نشره بالولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضى بواسطة إحدى مؤسسات النشر الكبرى وهى ELSIVER-AMIRSYS وتم توثيق اكتشاف احد الأربطة الدقيقة في مجرى البول ، في السيدات والذي تم اكتشافه لأول مرة على مستوى العالم، في قسم الأشعة بطب قصر العيني، وقد تم توثيق هذا الاكتشاف عن طريق تشريح الجثث ، وتصويرها بالرنين المغناطيسي وتصوير السيدات بالرنين، وتم تحليل الأنسجة المستخرجة من الجثث لإثبات وجود هذا الرباط.

>وأكدت رانيا ان هذا المرض ، ينتج عن ضعف في عضلات قاع الحوض، نتيجة الولادة المتكررة أو نتيجة عيب خلقي في العضلات ،أو تكرار حدوث الإمساك ،موضحة ان هذا المريض يصيب السيدات والرجال أيضا، وهذا الكتاب تم نشرة فى 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية .

وقالت إن الأشعة تظهر الأربطة والعضلات مختلفة عن الشكل الطبيعي لها في الأشعة.

>