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بالصور.. إحالة اوراق حبارة إلى المفتى لاتهامه بقتل مخبر شرطة ..والحكم 6 ديسمبر

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بالصور.. إحالة اوراق حبارة إلى المفتى لاتهامه بقتل مخبر شرطة ..والحكم 6 ديسمبر بالصور.. إحالة اوراق حبارة إلى المفتى لاتهامه بقتل مخبر شرطة ..والحكم 6 ديسمبر
أحالت محكمة جنايات الزقازيق اليوم أوراق الإرهابى عادل حبارة الى المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى وحددت جلسة 6 ديسمبر المقبل للحكم بإعدامه على خلفية اتهامه بقتل مخبرتابع لوحدة بمباحث أبو كبير امام محكمة جنايات الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق ومصطفى سالم ممثل النيابة.

وكانت النيابة العامة أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 مركز شرطة أبو كبير لسنة 2012 ، الى المحكمة بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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