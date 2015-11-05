الأحد.. وزيرة الهجرة تزور الكويت والإمارات والبحرين للقاء الجاليات المصرية

أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، أنها ستتوجه فى جولة تبدأ يوم الأحد، إلى دول الكويت ثم الإمارات ثم البحرين، للقاء الجاليات المصرية هناك، وحثهم على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وتعريفهم بدور وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت حسب بيان صحفى ، إلى أن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، سيرافقها فى هذه الزيارة للعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه المصريين هناك خلال الإدلاء بأصواتهم.

وإلتقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج، جمال سرور وزير القوى العاملة، للتنسيق بين وزارتها الوليدة ووزارة القوى العاملة، وذلك قبل توجهها إلى دولة الكويت للقاء وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، لبحث قضية المواطن المصرى أحمد عاطف الذى توفى بالكويت إثر قيام مواطن كويتى بدهسه بسيارته عقب مشاجرة بينهم.

وقالت الوزيرة فى بيان لها اليوم الخميس، إنها استطلعت رأى وزير القوى العاملة فى الأمور التى يرى ضرورة طرحها على وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت.

وأوضحت نبيلة، أنه لا يوجد تداخل بين عمل وزارة للهجرة ووزارتى الخارجية، والقوى العاملة، قائلة: "نحن حكومة واحدة، ننسق سوياً وهدفنا واحد هو خدمة ورعاية المصريين فى الداخل والخارج".

وتعهدت نبيلة مكرم، أن قضية الأطفال المصريين القصر المهاجرين بشكل غير شرعى إلى إيطاليا ستكون على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، منبهة إلى أنها ستقوم بزيارات ميدانية إلى عدد من القرى التى ترتفع بها معدلات سفر الأطفال إلى إيطاليا، وأكدت على أنها ستتوجه إلى إيطاليا عقب هذه الزيارات الميدانية لبحث تلك القضية.