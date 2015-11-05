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رئيس المصرية للمطارات يجرى حركة تغييرات لعدد من مديرى مطارات الشركة

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رئيس المصرية للمطارات يجرى حركة تغييرات لعدد من مديرى مطارات الشركة رئيس المصرية للمطارات يجرى حركة تغييرات لعدد من مديرى مطارات الشركة
أجرى اللواء الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات حركة تغييرات لبعض مديرى مطارات الشركة.

وقال المحجوب إنه أصدر قرارا بتعيين الطيار عبد الوهاب على، مدير مطار شرم الشيخ الدولى، مساعداً لرئيس الشركة لشئون العمليات خلفاً للطيار محمد مصطفى صادق الذى تمت إحالته للمعاش.

وقام بتعيين الطيار " عماد البلاسى " مديرا لمطار شرم الشيخ، والطيار احمد سعاد مديرا لمطار سوهاج خلفا للطيار عماد البلاسى، وكذلك تعيين الطيار " أحمد داوود " نائب لمدير مطار الغردقة ومديرا لصاله الركاب رقم ١ بمطار الغردقة، وتعيين المهندس " ياسر جاهين " مدير عام الصيانة بمطار شرم الشيخ نائبا لمطار شرم الشيخ بجانب عمله.
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