الدفاع المدني يسيطر على حريق في "مصفح الصناعية

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي صباح اليوم على حريق شب بمخازن سوبر ماركت للمواد الغذائية في منطقة "مصفح الصناعية" أسفر عن إصابة ستة أشخاص نقلوا الى المستشفى اثنان منهم إصابتهما متوسطة وأربعة بسيطة دون وقوع خسائر في الارواح.

وأشرف اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية ميدانيا على عملية الاطفاء يرافقه العقيد طارق صالح الشريف المدير العام في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي بالإنابة والذي أوضح أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات في الساعة "9.45 " صباحا تحركت خمسة فرق من مركز الدفاع المدني والتدخل السريع القريبة وسيارات الاسعاف إلى موقع الحريق وباشرت مهامها في إطفائه والحيلولة دون امتداده واسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفى.

وقال الشريف انه وبحسب المعاينات صنف الحريق بالمتوسط .. لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابساته وأسبابه .. مشددا على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني واتباعها في مختلف المنشآت التجارية.

وشاركت ادارة الدعم الجوي بطائرتها اللاسلكية بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان .. وقامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير .. كما نقل جناح الجوي بطائرته الهليكوبتر الصورة لغرفة العمليات للوقوف على الاوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد.

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