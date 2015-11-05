أديب البلوشي يفوز بجائزة أفضل طفل مبتكر لعام 2015

فاز الطفل الإماراتي أديب سليمان البلوشي بالمركز الأول في جائزة "الأمير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الأعمال - أفضل طفل مبتكر لعام 2015".

وبرزت ملكة الابتكار لدى المخترع الإماراتي أديب البلوشي منذ الصغر وتعلقت همته بصناعة اختراعات علمية تلبي احتياجات المجتمع، ليثبت أن ابن الإمارات قادر على المساهمة في تقدم البشرية ومواكبة التطور.

ويدرس أديب البلوشي (10 أعوام) في مدرسة جيمس ويلينغتون انترناشيونال في دبي، وبتوازن ذكي في ترتيب الأوليات نبغ في مجال البحث العلمي.

الإبداع والابتكار



> وأدرك منذ السادسة من عمره الطريق إلى الإبداع عندما استشعر معاناة والده المصاب بالشلل فشرع في التفكير باختراع وسيلة تفيد هذه الفئة فلم يكن يعلم أن ذلك سيكون شرارة الإبداع الأولى لإطلاق العنان لمخيلته وابتكاراته.

واخترع البلوشي الملقب بـ "العالم الصغير"، كرسياً خاصاً بذوي الإعاقة من المصابين بشلل الأطفال وجعله ضد الماء يتصل عبر الأقمار الصناعية بالشرطة والمنزل.

ولم يكتف بذلك بل اخترع عصا لفاقدي البصر تتفرد بنغمات خاصة لتنبيههم أثناء المشي، كما ابتكر حزام أمان يقيس نبض قلب السائقين ينذر الشرطة أو أسرة السائق في حالة توقف قلبه أو تزايد ضرباته.

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