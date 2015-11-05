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بالصور.. المئات يشيعون شابا فلسطينيا استشهد على يد جنود الاحتلال قرب الخليل

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بالصور.. المئات يشيعون شابا فلسطينيا استشهد على يد جنود الاحتلال قرب الخليل بالصور.. المئات يشيعون شابا فلسطينيا استشهد على يد جنود الاحتلال قرب الخليل

شارك مئات المشيعين فى جنازة فلسطينى عمره 22 عاما من الخليل اليوم الخميس 5 نوفمبر قالت الشرطة الاسرائيلية انه قُتل بالرصاص بعد ان دهس بسيارته شرطيا اسرائيليا عمره 20 عاما وأصابه بجروح خطيرة.

قالت الشرطة فى بيان أمس الاربعاء "أصيب جندى من حرس الحدود بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس قرب الخليل... وصوَب الفريق العسكرى فى نقطة التقاطع النيران بدقة إلى الإرهابي."

وأصبحت الخليل نقطة من نقاط العنف الساخنة وقال الجيش إن هذا هو الهجوم رقم 30 الذى يستهدف إسرائيليين فى المنطقة منذ بداية أكتوبر وهو تقريبا نفس الوقت الذى تفجرت فيه أحدث موجة عنف.

وقُتل 11 إسرائيليا فى هجمات طعن أو إطلاق نار أو غيرها فى حين قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 68 فلسطينيا على الأقل منهم 41 تقول إسرائيل إنهم بادروا بالهجوم. وكثير منهم قصر.

وفى إشارة قوية على ان العنف الذى بدأ معظمه فى القدس ينتقل الى الضفة الغربية قالت الشرطة الاسرائيلية انها ستزيل بعض الحواجز المؤقتة التى وضعت حول القدس فى الشهر الماضى.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365