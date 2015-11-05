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الحكم على وزير عراقى سابق بالسجن سنتين بتهمة الفساد

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الحكم على وزير عراقى سابق بالسجن سنتين بتهمة الفساد الحكم على وزير عراقى سابق بالسجن سنتين بتهمة الفساد

أصدرت محكمة مختصة يشوون الفساد حكما بالسجن لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوة لادانته بالفساد، وطالبته بدفع مبلغ 280 الف دولار، بحسب بيان رسمى .

وقال رئيس المحكمة القاضى جمعة الساعدى قاضى محكمة جنايات النزاهة إن "المحكمة نظرت دعوى تخص وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة عن تهم تتعلق بالفساد".

وتابع أنه "تقرر الحكم عليه وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين"، لافتاً إلى أن "القرار صدر وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

وأشار الساعدى إلى أن "المحكمة ألزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة، وهو الآن مودع فى السجن ويقضى محكوميته".

وشغل صليوة وهو وزير مسيحى حقيبة فى حكومة نورى المالكى الاولى فى ولايته الاخيرة بين عام 2010 و 2014 ، وأصدر القضاء قبل ايام مذكرة قبض بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم بتهم فساد مالى، لكنه تمكن من الفرار برا يوم صدور المذكرة الى اقليم كردستان بعد ان منعه جهاز المخابرات من السفر جوا من مطار بغداد.

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مصر 365