شالوم:إسرائيل والأردن استكملتا شروط حفر قناة بين البحر الاحمر والميت

>صرح وزير الداخلية الاسرائيلى سيلفان شالوم ان بلاده والاردن استكملتا صياغة شروط العطاء الدولى المشترك الذى سيطرح قريبا لحفر قناة بين البحر الاحمر والبحر الميت .

جاءت تصريحات الوزير شالوم خلال استقباله اليوم الخميس فى ايلات لمئة وسبعين مواطنا اردنيا يعملون فى قطاع السياحة فى ايلات،بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

واضاف شالوم ان مشروع القناة سيستخدم لازالة ملوحة مياه البحر ولتوليد الطاقة وسيتم عبره ضخ حوالى مئة وعشرين مليون متر مكعب من الماء حيث ستتم ازالة الملوحة من حوالى ثمانين مليون متر مكعب من هذه الكمية .

وسيتم تقسيم المياة العذبة بين اسرائيل والاردن بحيث سيتلقى الاردن اكثر من ربع هذه الكمية . . وذكرت الاذاعة ا نه من المتوقع ان يتم استخدام حوالى الف من الاردنيين فى هذا القطاع بالمدينة.